В Екатеринбурге на два дня меняется схема движения четырех автобусов

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге 22 и 23 июня автобусы №58, 63, 53 и 077 курсируют по измененным маршрутам. Это связано с проведением работ по строительству теплосети на улице Любви.Как рассказали в пресс-службе мэрии, сегодня и завтра автобус №58 следует по улицам Нескучной – Лучистой – Чемпионов и далее по маршруту. При движении от остановки «Ритейл-парк» отменяется поворот налево с улицы Нескучная на Лучистую.Также временно отменяются остановки «Счастливая», «Золотистый бульвар». Остановка «Чемпионов» в направлении ЖК Солнечный переносится с Золотистого бульвара на улицу Чемпионов. Вводится остановка «Любви» на улице Лучистая.Автобус №63 курсирует до Лучистой – Чемпионов – Лучистой и далее по маршруту. Временно переносится остановка «ЖК Солнечный» на улицу Лучистая.Автобусы №53 и 077 следуют по улицам Нескучной – Лучистой – Чемпионов (в оба направления) – Лучистой – 2-й Новосибирской и далее по маршруту. При движении от остановки «Ритейл-парк» отменяется левый поворот с улицы Нескучная на Лучистую. Вводится временная остановка «Чемпионов» в оба направления.