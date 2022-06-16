На двух свердловских трассах сегодня введут реверсивное движение

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На участке трассы Екатеринбург – Шадринск – Курган и на участки автодороги Екатеринбург – Тюмень сегодня днем введут реверсивное движение.Ограничения на трассе Екатеринбург – Курган связаны с проведением работ на переезде на 55-м километре автодороги с 11:00 до 17:00.Также пройдут работы на железнодорожном переезде на 48-м километре трассы Екатеринбург – Тюмень. Ограничения действуют с 09:00 до 17:00.