На двух свердловских трассах сегодня введут реверсивное движение
Общество
Фото: Вечерние ведомости
На участке трассы Екатеринбург – Шадринск – Курган и на участки автодороги Екатеринбург – Тюмень сегодня днем введут реверсивное движение.
Ограничения на трассе Екатеринбург – Курган связаны с проведением работ на переезде на 55-м километре автодороги с 11:00 до 17:00.
Также пройдут работы на железнодорожном переезде на 48-м километре трассы Екатеринбург – Тюмень. Ограничения действуют с 09:00 до 17:00.
Ограничения на трассе Екатеринбург – Курган связаны с проведением работ на переезде на 55-м километре автодороги с 11:00 до 17:00.
Также пройдут работы на железнодорожном переезде на 48-м километре трассы Екатеринбург – Тюмень. Ограничения действуют с 09:00 до 17:00.
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