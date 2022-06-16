У мусульман Екатеринбурга может появиться новая большая мечеть

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Мечеть на улице Репина в Екатеринбурге ждут большие изменения. Правда, какие именно — ещё не ясно. Судьба религиозного объекта зависит от двух факторов — общественных слушаний и денег.Строительство новой мечети начнётся в том случае, если изменится статус участка, на котором расположена уже имеющаяся мечеть. Сейчас это «общественно-деловая зона местного значения», и возведение на ней крупных религиозных строений не предполагается. Чтобы изменить статус участка, нужно получить одобрение на общественных обсуждениях. И они уже проходят в Екатеринбурге.От размеров же финансовых влияний зависит, будет ли перестраиваться существующее здание, или его снесут и начнут строительство «с нуля». Проект нового здания уже существует. Он предполагает, что мечеть вырастет не только вверх и вширь, но и вглубь — за счёт 3-ярусного подземного гаража.Мусульмане Екатеринбурга давно уже добиваются строительства в городе большой новой мечети. Вместо этого, пока они потеряли две небольшие. Одну снесли вслед за телебашней ради Ледовой арены. Вторую, на проспекте Космонавтов — аккурат перед прокладкой трамвайной линии до Верхней Пышмы. А, по утверждению управляющего делами Регионального духовного управления мусульман Свердловской области Айдара-хазрат Мухаматнурова, прихожан в мечети на улице Репина становится всё больше.Между тем, сегодня в местных СМИ прошла информация о том, что жители ближайших с действующей мечетью зданий соседством недовольны. Их будят утренние молитвы, которые читают в мечети. И вряд ли эти недовольные обрадуются, узнав, что вместо существующей мечети появится новая, побольше и с большим притоком верующих.