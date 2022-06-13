Интерьеры экс-кинотеатра «Колизей» в Екатеринбурге станут декорацией нового спектакля

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Интересный способ обжить новое помещение выбрала труппа екатеринбургского театра «Провинциальные танцы». Здание бывшего кинотеатра «Колизей», которое предоставили труппе, станет декорацией нового спектакля. Актёры будут разыгрывать его сюжет в танцах в фойе, в гримёрках, на лестницах и в подсобных помещениях. Основную сцену задействуют, конечно, тоже.В театральном мире такого рода спектакли называются «site-specific». В Екатеринбурге к подобной форме, когда площадкой для выступления артистов становятся нетипичные для этого пространства, уже прибегали и другие театры. Но примеры, чтобы целое здание становилось сценой, припомнить сложно. Уже по одной этой причине постановка обещает стать важным событием в культурной жизни города.Необычный спектакль «Провинциальных танцев» ставит театральный режиссёр из Санкт-Петербурга Елена Павлова. Премьеру планируют на октябрю 2022-го года. Пока же ближайшее мероприятие в «Колизее» — презентация книги о «Провинциальных танцах». Издание посвящено 30-летию театра. Поклонникам творчества «Провинциальных танцев» книгу покажут в четверг, 23-го июня. И, разумеется, тоже в «Колизее».