Интерьеры экс-кинотеатра «Колизей» в Екатеринбурге станут декорацией нового спектакля
Общество
Фрагмент афиши одного из спектаклей театра «Провинциальные танцы»
Интересный способ обжить новое помещение выбрала труппа екатеринбургского театра «Провинциальные танцы». Здание бывшего кинотеатра «Колизей», которое предоставили труппе, станет декорацией нового спектакля. Актёры будут разыгрывать его сюжет в танцах в фойе, в гримёрках, на лестницах и в подсобных помещениях. Основную сцену задействуют, конечно, тоже.
В театральном мире такого рода спектакли называются «site-specific». В Екатеринбурге к подобной форме, когда площадкой для выступления артистов становятся нетипичные для этого пространства, уже прибегали и другие театры. Но примеры, чтобы целое здание становилось сценой, припомнить сложно. Уже по одной этой причине постановка обещает стать важным событием в культурной жизни города.
Необычный спектакль «Провинциальных танцев» ставит театральный режиссёр из Санкт-Петербурга Елена Павлова. Премьеру планируют на октябрю 2022-го года. Пока же ближайшее мероприятие в «Колизее» — презентация книги о «Провинциальных танцах». Издание посвящено 30-летию театра. Поклонникам творчества «Провинциальных танцев» книгу покажут в четверг, 23-го июня. И, разумеется, тоже в «Колизее».
В театральном мире такого рода спектакли называются «site-specific». В Екатеринбурге к подобной форме, когда площадкой для выступления артистов становятся нетипичные для этого пространства, уже прибегали и другие театры. Но примеры, чтобы целое здание становилось сценой, припомнить сложно. Уже по одной этой причине постановка обещает стать важным событием в культурной жизни города.
Необычный спектакль «Провинциальных танцев» ставит театральный режиссёр из Санкт-Петербурга Елена Павлова. Премьеру планируют на октябрю 2022-го года. Пока же ближайшее мероприятие в «Колизее» — презентация книги о «Провинциальных танцах». Издание посвящено 30-летию театра. Поклонникам творчества «Провинциальных танцев» книгу покажут в четверг, 23-го июня. И, разумеется, тоже в «Колизее».
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