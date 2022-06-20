Жертвами западных санкций стали фонтаны Краснотурьинска
Общество
Фото: фрагмент панорамы с Гугл-карт
Этим летом из трёх фонтанов Краснотурьинска работает только один, — сообщает издание «Вечерний Краснотурьинск». Работающий, установленный на главной площади города, включили ещё в мае. Остальные же два требуют ремонта, но приступить к нему не представляется возможным.
По словам главы администрации города Краснотурьинска Александра Устинова, чтобы запустить фонтаны, необходимо иностранное оборудование. Но приобрести его невозможно из-за введённых против России западных санкций. В мэрии пытаются найти аналогичное оборудование отечественного производства, но пока безуспешно. «Фонтаны работать будут, но когда — не скажу», — приводит слова мэра издание.
В прошлом году, до введения санкций, к одному из неработающих фонтанов, который расположен на набережной Краснотурьинска, подвели водопровод. Планировалось, что после этого вода в нём будет такой чистой, что её можно будет пить без предварительного кипячения.
По словам главы администрации города Краснотурьинска Александра Устинова, чтобы запустить фонтаны, необходимо иностранное оборудование. Но приобрести его невозможно из-за введённых против России западных санкций. В мэрии пытаются найти аналогичное оборудование отечественного производства, но пока безуспешно. «Фонтаны работать будут, но когда — не скажу», — приводит слова мэра издание.
В прошлом году, до введения санкций, к одному из неработающих фонтанов, который расположен на набережной Краснотурьинска, подвели водопровод. Планировалось, что после этого вода в нём будет такой чистой, что её можно будет пить без предварительного кипячения.
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