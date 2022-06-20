Жертвами западных санкций стали фонтаны Краснотурьинска

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Этим летом из трёх фонтанов Краснотурьинска работает только один, — сообщает издание «Вечерний Краснотурьинск». Работающий, установленный на главной площади города, включили ещё в мае. Остальные же два требуют ремонта, но приступить к нему не представляется возможным.По словам главы администрации города Краснотурьинска Александра Устинова, чтобы запустить фонтаны, необходимо иностранное оборудование. Но приобрести его невозможно из-за введённых против России западных санкций. В мэрии пытаются найти аналогичное оборудование отечественного производства, но пока безуспешно. «Фонтаны работать будут, но когда — не скажу», — приводит слова мэра издание.В прошлом году, до введения санкций, к одному из неработающих фонтанов, который расположен на набережной Краснотурьинска, подвели водопровод. Планировалось, что после этого вода в нём будет такой чистой, что её можно будет пить без предварительного кипячения.