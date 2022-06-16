В Свердловской области возбуждено уголовное дело о мошенничестве на предприятии «Роскосмоса»
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере на предприятии «Роскосмоса». Об этом сообщает «КоммерсантЪ-Урал» со ссылкой на собственный источник.
По данным собеседника издания, возбуждено уголовное дело о мошенничестве со средствами, выделенными на реализацию программ по развитию космоса и оборонного комплекса. Предварительная сумма ущерба – около 100 миллионов рублей.
По сведениям «КоммерсантЪ-Урал», к делу могут быть причастны сотрудники «Научно-исследовательского института машиностроения», который входит в госкорпорацию «Роскосмос». Следствие считает, что сотрудник НИИМ подписывал документы о завершении генеральным подрядчиком строительных работ, которые не были исполнены фактически. Собеседник издания утверждает, что сейчас уголовное дело бесфигурантное.
По данным собеседника издания, возбуждено уголовное дело о мошенничестве со средствами, выделенными на реализацию программ по развитию космоса и оборонного комплекса. Предварительная сумма ущерба – около 100 миллионов рублей.
По сведениям «КоммерсантЪ-Урал», к делу могут быть причастны сотрудники «Научно-исследовательского института машиностроения», который входит в госкорпорацию «Роскосмос». Следствие считает, что сотрудник НИИМ подписывал документы о завершении генеральным подрядчиком строительных работ, которые не были исполнены фактически. Собеседник издания утверждает, что сейчас уголовное дело бесфигурантное.
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