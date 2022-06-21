Жители Мичуринского микрорайона Екатеринбурга на три недели остались без горячей воды

– В Мичуринском порядка 8 домов подключены напрямую к котельной, взаиморасчеты соответственно ведутся также напрямую. В мае отключили горячую воду. Мы, жильцы, подумали, что ситуация нормальная, плановый ремонт или что-то в этом роде. Но, когда вода отсутствует уже более 3 недель, это начало вызывать вопросы, – рассказал местный житель.

«21 июня ООО "Город Будущего" [организация, осуществляющая теплоснабжение домов] направило в наш адрес уведомление о введении ограничения подачи газа для нужд котельной со стороны АО «Уралсевергаз» в связи с задолженностью ООО «Город Будущего» перед АО «Уралсевергаз». Таким образом, у жителей, проживающих в домах №54, 56, 58 по улице Евгения Савкова отсутствует горячее водоснабжение с 30 мая, и перспективы возобновления горячего водоснабжения являются неопределенными», – сообщается в обращении директора управляющей компании «Твой Дом» в прокуратуру.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Жители Мичуринского микрорайона Екатеринбурга уже больше трех недель сидят без горячей воды. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщил местный житель.Горячую воду отключили с 30 мая. Вернуть коммунальное благо должны были сегодня, 21 июня. Однако этого до сих пор не произошло.Директор управляющей компании попросил принять меры прокурорского реагирования. Также обратиться в прокуратура собираются местные жители.