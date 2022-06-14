В Екатеринбург на вертолете доставили двух недоношенных малышей

– Врачи нашего отделения незамедлительно связались с областными специалистами для консультации и определения дальнейшей тактики лечения, как только состояние новорожденных стабилизировалось, приняли решение о транспортировке в Екатеринбург, – добавил Василий Редькин.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбург на вертолете из Талицы доставили двух новорожденных детей. Малыши нуждались в помощи врачей-неонатологов Областной детской клинической больницы.Главный врач Талицкой ЦРБ Василий Редькин рассказал, что в роддом поступили две женщины, одна на 28-й неделе беременности, а другая – на 30-й. По медицинским показаниям им было проведено родоразрешение. Мальчик и девочка родились с весом чуть более килограмма. Состояние новорожденных оценивалось как тяжелое. Им оказали необходимую реанимационную помощь, а затем перевели в палату интенсивной терапии.Чтобы доставить пациентов в больницу Екатеринбурга максимально быстро, неонатологи ОДКБ связались с Центром медицины катастроф. В департаменте информполитики Свердловской области рассказали, что на вооружение Центра поступил отечественный вертолет «Ансат», в котором можно разместить специальный мобильный кювез для новорожденных. Именно на этом вертолете недоношенных малышей доставили из Талицы в Екатеринбург. Оба перелета длились по 60 минут каждый. На автомобиле транспортировка заняла бы около трех часов.В Областном перинатальном центре маленьким пациентам сейчас оказывают всю необходимую помощь для скорейшей стабилизации их здоровья.Отмечается, что это была первая транспортировка недоношенных новорожденных с использованием отечественного вертолета «Ансат» из родильного дома Талицы в транспортном инкубаторе.