В Екатеринбург на вертолете доставили двух недоношенных малышей

16.28 Вторник, 21 июня 2022
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбург на вертолете из Талицы доставили двух новорожденных детей. Малыши нуждались в помощи врачей-неонатологов Областной детской клинической больницы.

Главный врач Талицкой ЦРБ Василий Редькин рассказал, что в роддом поступили две женщины, одна на 28-й неделе беременности, а другая – на 30-й. По медицинским показаниям им было проведено родоразрешение. Мальчик и девочка родились с весом чуть более килограмма. Состояние новорожденных оценивалось как тяжелое. Им оказали необходимую реанимационную помощь, а затем перевели в палату интенсивной терапии.

– Врачи нашего отделения незамедлительно связались с областными специалистами для консультации и определения дальнейшей тактики лечения, как только состояние новорожденных стабилизировалось, приняли решение о транспортировке в Екатеринбург, – добавил Василий Редькин.


Чтобы доставить пациентов в больницу Екатеринбурга максимально быстро, неонатологи ОДКБ связались с Центром медицины катастроф. В департаменте информполитики Свердловской области рассказали, что на вооружение Центра поступил отечественный вертолет «Ансат», в котором можно разместить специальный мобильный кювез для новорожденных. Именно на этом вертолете недоношенных малышей доставили из Талицы в Екатеринбург. Оба перелета длились по 60 минут каждый. На автомобиле транспортировка заняла бы около трех часов.

В Областном перинатальном центре маленьким пациентам сейчас оказывают всю необходимую помощь для скорейшей стабилизации их здоровья.

Отмечается, что это была первая транспортировка недоношенных новорожденных с использованием отечественного вертолета «Ансат» из родильного дома Талицы в транспортном инкубаторе.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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