Должникам за отопление в Екатеринбурге отключили горячую воду
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Свердловский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» отключил горячую воду должникам за тепло в Екатеринбурге. Жители двух домов на Вторчермете и Юго-западе остались без горячей воды, так как не платили за отопление больше двух месяцев.
Как рассказали в пресс-службе «ЭнергосбыТ Плюс», компания впервые использовала данный способ мотивации к расчету за энергоресурсы. Применить крайнюю меру вынудила растущая задолженность жителей за горячую воду и отопление. Задолженность составляет уже более миллиарда рублей.
Должникам помимо оплаты задолженности также придется платить за услуги по повторному подключению горячего водоснабжения.
Добавим, что энергокомпания помимо отключения коммунальных ресурсов может также подать в суд для взыскания долга.
Как рассказали в пресс-службе «ЭнергосбыТ Плюс», компания впервые использовала данный способ мотивации к расчету за энергоресурсы. Применить крайнюю меру вынудила растущая задолженность жителей за горячую воду и отопление. Задолженность составляет уже более миллиарда рублей.
Должникам помимо оплаты задолженности также придется платить за услуги по повторному подключению горячего водоснабжения.
– В случае появления задолженности важно не откладывать решение проблемы. Прежде, чем применить ограничительные меры, энергокомпания рассылает уведомления о необходимости расплатиться, – отмечают в пресс-службе «ЭнергосбыТ Плюс».
Добавим, что энергокомпания помимо отключения коммунальных ресурсов может также подать в суд для взыскания долга.
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