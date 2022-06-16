Должникам за отопление в Екатеринбурге отключили горячую воду

– В случае появления задолженности важно не откладывать решение проблемы. Прежде, чем применить ограничительные меры, энергокомпания рассылает уведомления о необходимости расплатиться, – отмечают в пресс-службе «ЭнергосбыТ Плюс».

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Свердловский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» отключил горячую воду должникам за тепло в Екатеринбурге. Жители двух домов на Вторчермете и Юго-западе остались без горячей воды, так как не платили за отопление больше двух месяцев.Как рассказали в пресс-службе «ЭнергосбыТ Плюс», компания впервые использовала данный способ мотивации к расчету за энергоресурсы. Применить крайнюю меру вынудила растущая задолженность жителей за горячую воду и отопление. Задолженность составляет уже более миллиарда рублей.Должникам помимо оплаты задолженности также придется платить за услуги по повторному подключению горячего водоснабжения.Добавим, что энергокомпания помимо отключения коммунальных ресурсов может также подать в суд для взыскания долга.