На месте бывшего агрокомплекса Минобороны РФ в Екатеринбурге у ТРЦ «Мега» построят жилой квартал

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на месте бывшей производственной площадки мясо-молочного производителя «Сосновское» рядом с ТРЦ «Мега» построят жилой квартал. Об этом сообщает 66.RU.Речь идет о площадке между улицей Металлургов и Московским трактом. Городская комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки согласовала перевод этой промышленной зоны со складами, производственными корпусами и теплицами в категорию Ж-5 (многоэтажная жилая застройка). Владельцем недвижимости является АО «Сосновское».По предварительной информации, около ТРЦ «Мега» появится квартал с домами квартальной застройки и многоэтажными домами, два детских сада и школа на 1100 мест.Раньше АО «Сосновское» находилось в ведении Минобороны РФ. Оно обеспечивало войска продовольствием, а часть товаров (колбаса, сосиски, деликатесы, пельмени, молоко и сметана) поставляло в магазины. Однако в 2009 году сельскохозяйственное предприятие приватизировали. Через четыре года у предприятия возникли финансовые трудности, поголовье продали, а посевные площади сократили.