На месте бывшего агрокомплекса Минобороны РФ в Екатеринбурге у ТРЦ «Мега» построят жилой квартал
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на месте бывшей производственной площадки мясо-молочного производителя «Сосновское» рядом с ТРЦ «Мега» построят жилой квартал. Об этом сообщает 66.RU.
Речь идет о площадке между улицей Металлургов и Московским трактом. Городская комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки согласовала перевод этой промышленной зоны со складами, производственными корпусами и теплицами в категорию Ж-5 (многоэтажная жилая застройка). Владельцем недвижимости является АО «Сосновское».
По предварительной информации, около ТРЦ «Мега» появится квартал с домами квартальной застройки и многоэтажными домами, два детских сада и школа на 1100 мест.
Раньше АО «Сосновское» находилось в ведении Минобороны РФ. Оно обеспечивало войска продовольствием, а часть товаров (колбаса, сосиски, деликатесы, пельмени, молоко и сметана) поставляло в магазины. Однако в 2009 году сельскохозяйственное предприятие приватизировали. Через четыре года у предприятия возникли финансовые трудности, поголовье продали, а посевные площади сократили.
Речь идет о площадке между улицей Металлургов и Московским трактом. Городская комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки согласовала перевод этой промышленной зоны со складами, производственными корпусами и теплицами в категорию Ж-5 (многоэтажная жилая застройка). Владельцем недвижимости является АО «Сосновское».
По предварительной информации, около ТРЦ «Мега» появится квартал с домами квартальной застройки и многоэтажными домами, два детских сада и школа на 1100 мест.
Раньше АО «Сосновское» находилось в ведении Минобороны РФ. Оно обеспечивало войска продовольствием, а часть товаров (колбаса, сосиски, деликатесы, пельмени, молоко и сметана) поставляло в магазины. Однако в 2009 году сельскохозяйственное предприятие приватизировали. Через четыре года у предприятия возникли финансовые трудности, поголовье продали, а посевные площади сократили.
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