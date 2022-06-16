ФК «Урал» арендовал у «Спартака» полузащитника Фаниля Сунгатулина

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Футбольный клуб «Урал» арендовал у «Спартака» 20-летнего полузащитника Фаниля Сунгатулина. Он будет выступать за екатеринбургскую команду под номером 75.Фаниль начал заниматься футболом в родном селе Вагай Тюменской области. До 2013 года он обучался в академии ФК «Тюмень», а затем был зачислен в школу «Спартака». В августе 2018 года Фаниль дебютировал за молодежную команду в игре «Анжи».С весны 2019 года спортсмен стал привлекаться к играм «Спартака-2». В ФНЛ он дебютировал в мае того же года в матче против «Сочи». Всего за «Спартак-2» Сунгатулин провел 49 матчей. Он был капитаном команды и забил один мяч. 21 мая этого года полузащитник стал играть за «Спартак» в матче 30-го тура РПЛ против «Химок». Он вышел на замену на 63-й минуте.Как рассказали в пресс-службе ФК «Урал», Фаниль уже присоединился к команде Игоря Шалимова и даже провел первые тренировки.