В Екатеринбург поступили три трамвая «Львенок» для маршрута в Верхнюю Пышму

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В столицу Урала прибыли первые три трамвая «Львенок». Они будут курсировать по новой ветке из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своем телеграмм-канале.Еще восемь низкопольных трамваев «Львенок» поступят в Екатеринбург в ближайшее время. В департаменте информполитики области рассказали, что запустить движение по новой ветке между двумя городами планируют в августе этого года.Общая протяженность трамвайной линии составляет 18 километров. На ней обустроят 25 остановок. Время в пути между уральской столицей и Верхней Пышмой составит 20-30 минут.