Менее 90 случаев коронавируса выявили в Свердловской области за сутки

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области продолжает уменьшаться заболеваемость коронавирусом. За последние сутки подтвердили 87 случаев COVID-19. С начала пандемии в регионе выявили 446 770 заболевших.По данным оперштаба, госпитализировано еще 55 пациентов. В связи с выздоровлением выписали 79 человек. Всего вылечились 434 506 свердловчан.За сутки в регионе не зарегистрировано летальных исходов.