Менее 90 случаев коронавируса выявили в Свердловской области за сутки
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области продолжает уменьшаться заболеваемость коронавирусом. За последние сутки подтвердили 87 случаев COVID-19. С начала пандемии в регионе выявили 446 770 заболевших.
По данным оперштаба, госпитализировано еще 55 пациентов. В связи с выздоровлением выписали 79 человек. Всего вылечились 434 506 свердловчан.
За сутки в регионе не зарегистрировано летальных исходов.
По данным оперштаба, госпитализировано еще 55 пациентов. В связи с выздоровлением выписали 79 человек. Всего вылечились 434 506 свердловчан.
За сутки в регионе не зарегистрировано летальных исходов.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».