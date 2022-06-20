В Свердловской области установят еще 18 модульных фельдшерско-акушерских пунктов

– В 2013 в этом населенном пункте для сохранения безопасности пациентов и сотрудников пришлось закрыть здание ФАП из-за его аварийного состояния, чуть позже демонтировать. С того времени к жителям несколько раз в неделю выезжает передвижной модульный ФАП. Теперь мы сможем вновь организовать оказание амбулаторной медицинской помощи на месте, – отметил главный врач больницы Асбеста Игорь Брагин.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В этом году в Свердловской области установят еще 18 модульных зданий фельдшерско-акушерских пунктов из металла. На это потратят 159 миллионов рублей.Быстровозводимая конструкция представляется собой мобильный лечебный пункт площадью 71 кв. м. Пункт включает в себя зону ожидания, кабинет приема и процедурный кабинет, совмещённый с прививочным, стерилизационную, помещение для хранения лекарств, раздевалку для персонала, санузел, комнаты для хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств, а также временного хранения белья. Водоснабжение и канализация подключаются автономно. Также есть пандус для маломобильных пациентов.Один из модульных ФАПов установят в поселке Лесозавод, где проживают 256 человек. Поселок находится в семи километрах от Асбеста.