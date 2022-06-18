«Дедушка уральского рока» Александр Пантыкин может стать почётным жителем Екатеринбурга

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Композитор и музыкант Александр Пантыкин вошёл в число претендентов на звание «Почётный гражданин Екатеринбурга». Его фамилия появилась в списке кандидатов, который уже завтра будет рассматривать конкурсная комиссия администрации города.Александр Пантыкин стоял у истоков появления такого заметного явления в российской культуре, как уральский рок. Он был сооснователем одной из старейших рок-групп «Урфин Джюс» (образована в 1980-м году), играл и записывался вместе с группами «Настя», «Кабинет» и «Наутилус Помпилиус». В 1994-м году основал екатеринбургскую студию звукозаписи «TUTTI records». Много музыкальных произведений Александра Пантыкина звучит на театральных сценах — композитор часто пишет для спектаклей, и за эту часть своего творчества удостаивался «Золотой маски».Пантыкин давно носит полушутливое звание «Дедушки уральского рока», а в 2017-м году получил вполне официальное — «Почётный гражданин Свердловской области». Даже странно, что звание «Почётный гражданин Екатеринбурга» до сих пор в его регалиях не значится. Оно было бы весьма кстати, к тому же коллег Пантыкина среди обладателей этого статуса пока немного. Серди девяти десятков «Почётных граждан Екатеринбурга» всего 2 музыканта и композитора — Евгений Родыгин, да Владимир Шахрин.В список кандидатов на звание «Почётный гражданин Екатеринбурга» в 2022-м году внесено 14 человек. Среди них — директор Театра кукол Пётр Стражников, врач Яков Бейкин, спортсменка Валентина Огиенко, ветеран Гражданской и Великой отечественной войн Александр Павлов, а также директора заводов и руководители различных предприятий.