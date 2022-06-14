ХК «Автомобилист» расторг контракты с тремя финскими хоккеистами

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Хоккейный клуб «Автомобилист» расторг контракты с тремя финскими хоккеистами. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.Юха Метсола, Юрки Йокипакка, Миро Аалтонен обратились в ХК «Автомобилист» с просьбой о прекращении действия контрактов по инициативе игроков.«Со всеми тремя хоккеистами достигнута договоренность, что в юрисдикции КХЛ права на игроков закрепляются за ХК «Автомобилист»», – отметили в пресс-службе клуба.