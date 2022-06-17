Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге стартует антинаркотический месячник, приуроченный к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.Во время месячника дети и подростки в Екатеринбурге смогут поучаствовать в интерактивных занятиях, квестах, тематических играх и конкурсах, направленных на популяризацию здорового образа жизни и профилактику зависимостей. В частности, ребята будут поучаствовать в спортивной эстафете «В здоровом теле – здоровый дух!», конкурсе детского рисунка «Скажем “НЕТ” вредным привычкам!», акции «Любопытство ценою в жизнь». Также они посетят выставки «Мы за ЗОЖ» и «Мы выбираем жизнь».Для взрослых екатеринбуржцев 26 июня пройдет велопробег «В пользу здоровья». Принять участие в акции сможет каждый желающий старше 18 лет. Маршрут велопробега: ГУК УГМУ (улица Репина, 3) – Дворец молодёжи – Площадь 1905 года – Плотинка – набережная реки Исеть – Киноконцертный театр «Космос». Старт – в 12:00.