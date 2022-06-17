Евгений Куйвашев высказался об убийцах лебедей в поселке Ключевск

«Сельчане обратились в полицию. Надеюсь, этих уродов найдут. Ни стыда, ни совести», – пишет глава региона.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал уродами тех, кто убил лебедей в поселке Ключевск. Об этом он написал в своем телеграм-канале.По словам Куйвашева, в Ключевск каждый год прилетали лебеди. Их «знали и любили» местные жители. Однако в этом году несколько мужчин приехали на джипе и расстреляли птиц.