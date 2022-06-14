В Екатеринбурге прекратит работать основной пункт регистрации машин

14.53 Понедельник, 20 июня 2022
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге с 1 июля прекратит работать пункт регистрации машин на улице Чкалова, 1, где находится главное управление свердловской Госавтоинспекции. Это связано с реорганизацией межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела.

Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, на базе межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД появится новое специализированное подразделение. Там будут проводить экзамен на право управление транспортом, выдавать водительские удостоверения и взаимодействовать с автошколами.

– Это обусловлено тем, что это единственное подразделение на территории Екатеринбурга, которым оказывается государственная услуга по выдаче водительских удостоверений. Необходимо усиление работы, связанной с проведением экзаменов, увеличение количества проводимых экзаменов, сокращение времени их проведения и сроков их пересдачи для кандидатов в водители, – пояснили в ГИБДД.


С 1 июля в Екатеринбурге останутся два пункта регистрации ТС: на проезде Водительский, 20 и улице 3-его Интернационала, 15.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
Похожие материалы
В Екатеринбурге за выходные автоинспекторами были пойманы 22 пьяных водителя
14 июня 2022
Водитель Audi сбил в Екатеринбурге ребенка на самокате
15 июня 2022
Автоинспекторы обнаружили 700 нарушений в ходе рейда «Автобус» в Екатеринбурге
16 июня 2022
Объявлена дата аукциона за право застройки третьего объекта КРТ в Екатеринбурге
17 июня 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

В Екатеринбург заходит новый застройщик – компания кировского олигарха Гозмана

Именно он планирует начать застраивать лес на Широкой речке
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
  • Самое важное
18:50 В Екатеринбурге иномарку перевернуло на крышу после «встречи» с другой легковушкой
18:28 Поля в Свердловской области начали засеивать коноплёй для продажи в Китай
17:52 ХК «Автомобилист» расторг контракты с тремя финскими хоккеистами
17:27 В Екатеринбурге стартует антинаркотический месячник
16:55 В столице Урала выбрали логотип к 300-летию города
16:24 Более 31 тысячи свердловчан пострадали от укусов клещей
15:51 Евгений Куйвашев высказался об убийцах лебедей в поселке Ключевск
15:26 Определены все кандидаты от парламентских партий на выборах свердловского губернатора
14:53 В Екатеринбурге прекратит работать основной пункт регистрации машин
14:20 Выборы главы Свердловской области будут проходить в течение одного дня
13:52 Коронавирусом заболели еще 96 свердловчан
13:27 Сайты уральских вузов подверглись хакерской атаке
12:58 Женщина без прав сбила под Нижним Тагилом двух мальчиков
12:23 Первые рестораны «Вкусно и точка» открылись в Екатеринбурге
11:56 Росавиация разрешила летать в Тель-Авив и Баку из Екатеринбурга
11:19 Женская команда УГМК по настольному теннису стала чемпионом России
10:58 Дорожную карту для передачи деревни Универсиады УрФУ разрабатывают в Екатеринбурге
10:22 Партия «Новые люди» назвала своего кандидата на пост губернатора Свердловской области
09:50 Штормовое предупреждение продлено в Свердловской области
09:21 В Екатеринбурге полиция и волонтеры ищут пропавшую школьницу
17:40 В Свердловской области подтвердилось меньше 100 случаев коронавируса за сутки
17:36 В Екатеринбурге в гипермаркете «Leroy Merlin» загорелся щит видеонаблюдения
16:34 В Свердловской области в ближайшие дни сохранится непогода
15:22 В Екатеринбурге ищут 63-летнего мужчину, пропавшего 18 июня
13:55 В уральской столице на Ботанике неизвестные избили молодого человека
13:34 В Екатеринбурге арестованный директор института спорта УрФУ лишился звания мастера спорта
Все новости Свердловской области
18:12 Финляндия с 30 июня откроет границу с Россией для туристов и снимет «ковидные» ограничения на въезд
17:40 Минфин внес в правительство проект о снижении ставки по льготной ипотеке с 9% до 7%
17:22 В Германии из-за санкций конфисковали три квартиры граждан России
16:39 Сайты десятков российских вузов подверглись DdoS-атаке в первый день приемной кампании
15:59 В МИД РФ потребовали незамедлительно восстановить грузовой транзит через Литву
15:14 Минцифры: власти не будут вводить наказание за использование VPN
14:53 Экс-начальник радиотехнических войск ВКС Кобан приговорен к 5 годам колонии строгого режима
13:17 ЯНАО возглавил рейтинг социального благополучия, на последнем месте — Астраханская область
12:05 В Хабаровске по требованию мэрии ограничат максимальную скорость электросамокатов
11:14 В Вашингтоне произошла стрельба во время уличного праздника, погиб 15-летний подросток
10:41 Железнодорожники Великобритании проведут трехдневную общенациональную забастовку
09:40 В Колумбии впервые президентом станет представитель левых сил
08:52 Губернатор Брянской области Богомаз сообщил об обстреле поселка Суземка, есть пострадавший
20:43 Умер Геннадий Бурбулис – первый и единственный госсекретарь РСФСР
19:19 Президент РФ Путин выступил на ПМЭФ. Главные тезисы
16:32 Украина вводит визовый режим для граждан России с 1 июля
16:07 Организаторы «Евровидения» заявили, что Украина не сможет принять конкурс в 2023 году
15:15 Еврокомиссия рекомендовала дать Украине статус кандидата на вступление в ЕС
14:49 Великобритания одобрила экстрадицию Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет тюрьмы
12:45 В Белгородской области упал штурмовик Су-25, пилот катапультировался
12:18 Часть смартфонов Samsung, ввезенных параллельным импортом, не активируется в РФ
11:05 Российская «дочка» Google подала в суд заявление о банкротстве
10:45 Протесты в Эквадоре против повышения цен на топливо привели к стычкам с полицией
10:23 Губернатор Старовойт сообщил об обстреле села Гордеевка из минометов
09:56 В Латвии около трех тысяч педагогов провели акцию протеста, требуя повышения зарплат
09:09 В Алабаме в результате стрельбы в церкви погибли два человека
Все новости России и мира
18:50 В Екатеринбурге иномарку перевернуло на крышу после «встречи» с другой легковушкой
18:28 Поля в Свердловской области начали засеивать коноплёй для продажи в Китай
17:52 ХК «Автомобилист» расторг контракты с тремя финскими хоккеистами
17:27 В Екатеринбурге стартует антинаркотический месячник
16:55 В столице Урала выбрали логотип к 300-летию города
16:24 Более 31 тысячи свердловчан пострадали от укусов клещей
15:51 Евгений Куйвашев высказался об убийцах лебедей в поселке Ключевск
15:26 Определены все кандидаты от парламентских партий на выборах свердловского губернатора
14:53 В Екатеринбурге прекратит работать основной пункт регистрации машин
14:20 Выборы главы Свердловской области будут проходить в течение одного дня
14:17 Благотворительные фонды: помощь людям с ограниченными возможностями
13:56 В Прикамье внук совершил ДТП на угнанной у деда машине
13:52 Коронавирусом заболели еще 96 свердловчан
13:27 Сайты уральских вузов подверглись хакерской атаке
13:13 Региональный Росреестр подготовил доклад о состоянии и использовании земель в Прикамье
13:09 Проект студента Пермского Политеха поможет увеличить количество экспериментов в космосе
12:58 Женщина без прав сбила под Нижним Тагилом двух мальчиков
12:50 «22 июня – День памяти и скорби»: выставка в «Горьковке»
12:23 Первые рестораны «Вкусно и точка» открылись в Екатеринбурге
11:56 Росавиация разрешила летать в Тель-Авив и Баку из Екатеринбурга
11:19 Женская команда УГМК по настольному теннису стала чемпионом России
10:58 Дорожную карту для передачи деревни Универсиады УрФУ разрабатывают в Екатеринбурге
10:22 Партия «Новые люди» назвала своего кандидата на пост губернатора Свердловской области
09:50 Штормовое предупреждение продлено в Свердловской области
09:45 Труд во благо: пермяк выплатил крупный долг по алиментам
09:21 В Екатеринбурге полиция и волонтеры ищут пропавшую школьницу
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK