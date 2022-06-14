В Екатеринбурге прекратит работать основной пункт регистрации машин

– Это обусловлено тем, что это единственное подразделение на территории Екатеринбурга, которым оказывается государственная услуга по выдаче водительских удостоверений. Необходимо усиление работы, связанной с проведением экзаменов, увеличение количества проводимых экзаменов, сокращение времени их проведения и сроков их пересдачи для кандидатов в водители, – пояснили в ГИБДД.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге с 1 июля прекратит работать пункт регистрации машин на улице Чкалова, 1, где находится главное управление свердловской Госавтоинспекции. Это связано с реорганизацией межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела.Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, на базе межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД появится новое специализированное подразделение. Там будут проводить экзамен на право управление транспортом, выдавать водительские удостоверения и взаимодействовать с автошколами.С 1 июля в Екатеринбурге останутся два пункта регистрации ТС: на проезде Водительский, 20 и улице 3-его Интернационала, 15.