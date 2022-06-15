Сайты уральских вузов подверглись хакерской атаке

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Портал Уральского федерального университета и сайты других вузов Свердловской области подверглись DDoS-атаке.На данный момент не работают сайты УрФУ, УрГЭУ, УрГУПС, УрГЮУ, УрГАХУ. Та же проблема постигла сотни других ведущих вузов страны.В пресс-службе УрФУ отмечают, что ситуация находится под контролем IT-дирекции и служб защиты информации. Работа координируется с федеральными ведомствами.