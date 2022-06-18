Первые рестораны «Вкусно и точка» открылись в Екатеринбурге
Общество
Фото: Вкусно — и точка / vk.com
Сегодня в Екатеринбурге открылись первые рестораны «Вкусно и точка». Они стали заменой ушедшего из России McDonald's.
Торжественное открытие ресторанов состоялось на улице Бебеля, 29, на улице Малышева 124Б и в ТРЦ Фан-Фан на Ясной, 2. Из меню сети исключили несколько позиций с именитыми названиями McDonald's. В ближайшие две недели в городе планируют открыть еще восемь точек.
Напомним, что McDonald's объявил о продаже бизнеса в России. Новым владельцем стал лицензиат компании Александр Говор.
Торжественное открытие ресторанов состоялось на улице Бебеля, 29, на улице Малышева 124Б и в ТРЦ Фан-Фан на Ясной, 2. Из меню сети исключили несколько позиций с именитыми названиями McDonald's. В ближайшие две недели в городе планируют открыть еще восемь точек.
Напомним, что McDonald's объявил о продаже бизнеса в России. Новым владельцем стал лицензиат компании Александр Говор.
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