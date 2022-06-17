Росавиация разрешила летать в Тель-Авив и Баку из Екатеринбурга

11.56 Понедельник, 20 июня 2022
Общество
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Росавиация выдала авиакомпании Red Wings допуск на выполнение рейсов из Екатеринбурга в Израиль. Компания сможет осуществлять прямые перелеты в Тель-Авив три раза в неделю.

Отметим, что допуск не означает, что рейс будет запущен. На данный момент из Екатеринбурга в Тель-Авив нет прямых рейсов. Долететь в Израиль можно только с пересадками.

Кроме того, допуск на международные рейсы из Екатеринбурга получила авиакомпания ИрАэро. Компания сможет запустить ежедневные рейсы в Баку.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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11:08 В Свердловской области в двухквартирном доме случился пожар
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