Женская команда УГМК по настольному теннису стала чемпионом России

Фото: пресс-служба УГМК

«Я выходила с чувством, что просто не могла проиграть и подвести команду. Мы вели 2:0, девочки совершили чудо, и я обязана была их поддержать. В первой игре мы были очень зажаты, но после себя отпустили и показали лучший результат», - прокомментировала победу Валерия Коцюр.

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

В воскресенье, 19 июня, в Сочи завершился плей-офф премьер-лиги Командного чемпионата ФНТР по настольному теннису. Золотые медали турнира впервые в истории выиграла женская команда УГМК. В финале, который состоял из двух матчей, уральские девушки встречались с командой «ТМК-Тагмет» из Таганрога.Первая игра неожиданно завершилась со счетом 3:0 в пользу соперниц. Ольга Воробьева и Яна Носкова в своих матчах бились с Юлией Прохоровой и Маргаритой Фетюхиной соответственно, но в итоге уступили 3:2 и 3:1. Повернуть игру могла Валерия Коцюр, но в решающий момент дрогнула: при счете 2:2 по партиям она вела 6:2, но в итоге уступила - 6:7.Во второй встрече команде Владимира Варзакова нужна была исключительно победа с хорошей разницей выигранных сетов. Теннисистки вышли к столу максимально собранные и проиграли в трех матчах лишь одну партию. Как итог 3:0, но уже в нашу пользу. Женская команда УГМК, которая лишь второй сезон выступает в премьер-лиге, стала чемпионом страны.Напомним, что и в регулярном чемпионате теннисистки УГМК завершили сезон на первом месте турнирной таблицы.Мужская команда УГМК выиграла бронзовые медали. В полуфинале подопечные Татьяны Кутергиной дважды уступили «Спарте энд К» со счетом 2:3. Чемпионами страны стали спортсмены оренбургского «Факела-Газпрома».