Штормовое предупреждение продлено в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области непогода сохраняется в ближайшие дни. МЧС призывает уральцев быть внимательными и бдительными.Согласно данным синоптиков, в ближайшие дни в регионе ожидаются сильные дожди, грозы, град и ветер с порывами до 18 м/сек.При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.