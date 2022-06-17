Штормовое предупреждение продлено в Свердловской области
Общество
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области непогода сохраняется в ближайшие дни. МЧС призывает уральцев быть внимательными и бдительными.
Согласно данным синоптиков, в ближайшие дни в регионе ожидаются сильные дожди, грозы, град и ветер с порывами до 18 м/сек.
При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.
Согласно данным синоптиков, в ближайшие дни в регионе ожидаются сильные дожди, грозы, град и ветер с порывами до 18 м/сек.
При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.
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