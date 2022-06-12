В Свердловской области подтвердилось меньше 100 случаев коронавируса за сутки

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области выявили 98 случаев коронавируса, из них 26 в Екатеринбурге. Общее число зарегистрированных случаев на сегодняшний день составляет 446 587.Из больниц по выздоровлению за минувшие сутки было выписано 145 пациентов. За весь период пандемии вылечилось 434 292 жителя региона, сообщает свердловский оперштаб.Случаев смерти среди больных коронавирусом за сутки зарегистрировано не было. Общее число летальных исходов – 10 756.