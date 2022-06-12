В Свердловской области подтвердилось меньше 100 случаев коронавируса за сутки

17.40 Воскресенье, 19 июня 2022
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области выявили 98 случаев коронавируса, из них 26 в Екатеринбурге. Общее число зарегистрированных случаев на сегодняшний день составляет 446 587.

Из больниц по выздоровлению за минувшие сутки было выписано 145 пациентов. За весь период пандемии вылечилось 434 292 жителя региона, сообщает свердловский оперштаб.

Случаев смерти среди больных коронавирусом за сутки зарегистрировано не было. Общее число летальных исходов – 10 756.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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15:22 В Екатеринбурге ищут 63-летнего мужчину, пропавшего 18 июня
13:55 В уральской столице на Ботанике неизвестные избили молодого человека
13:34 В Екатеринбурге арестованный директор института спорта УрФУ лишился звания мастера спорта
12:20 Владимир Путин удивился зарплате фельдшера из свердловского посёлка
11:38 В Свердловской области в реке Путишна утонул 6-летний мальчик
11:08 В Свердловской области в двухквартирном доме случился пожар
10:12 В уральской столице произошли два ДТП с участием детей на велосипедах
09:30 В Екатеринбурге переживший падение из окна мальчик рассказал о случившемся
18:23 Свердловский оперштаб сообщил о 101 случае коронавируса
17:35 В Свердловской области сгорел дом из-за врезавшегося в него автомобиля
17:07 «КПРФ» назвала своего кандидата в губернаторы Свердловской области
16:38 В уральской столице мужчина выкинул из окна собственного сына
15:18 В Первоуральске «Hyundai Solaris» провалилась в яму
14:53 Студента колледжа Рифей в Екатеринбурге нашли мёртвым
14:20 «Справедливая Россия» выдвинула своего кандидата на пост свердловского губернатора
12:59 Свердловские спасатели предупредили о непогоде 18 и 19 июня
12:35 В Каменске-Уральском водитель «Lada Granta» насмерть сбил велосипедистку
11:51 В Екатеринбурге в июле закроют движение по двум улицам
10:52 В Карпинске у спасателей прошли учения по ликвидации утечки хлора
09:16 В Екатеринбурге ищут 10-летнего мальчика, пропавшего 17 июня
20:57 Уральского журналиста оштрафовали за репост видеоролика
20:10 Попавший в Екатеринбурге в ДТП велокурьер-лихач получит премию
19:31 Белка и балерина стали новыми логотипами Сысертского фарфорового завода
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