В Екатеринбурге ищут 63-летнего мужчину, пропавшего 18 июня
Общество
Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области / vk.com
В Екатеринбурге ищут 63-летнего Игоря Борисовича Мордовина. С 18 июня 2022 года его местонахождение неизвестно. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области.
Мужчина ростом 176 см, нормального телосложения с тёмно-русыми волосами с проседью и голубыми глазами. Был одет в чёрную куртку с зелёной рубашкой под ней и в чёрных брюках и ботинках. Из особых примет борода.
Отмечается, что пропавший нуждается в медицинской помощи.
Всех, кто что-либо может знать о местонахождении пропавшего, просят передавать информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или по номеру 112.
Мужчина ростом 176 см, нормального телосложения с тёмно-русыми волосами с проседью и голубыми глазами. Был одет в чёрную куртку с зелёной рубашкой под ней и в чёрных брюках и ботинках. Из особых примет борода.
Отмечается, что пропавший нуждается в медицинской помощи.
Всех, кто что-либо может знать о местонахождении пропавшего, просят передавать информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или по номеру 112.
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