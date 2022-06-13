В Екатеринбурге ищут 63-летнего мужчину, пропавшего 18 июня

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге ищут 63-летнего Игоря Борисовича Мордовина. С 18 июня 2022 года его местонахождение неизвестно. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области.Мужчина ростом 176 см, нормального телосложения с тёмно-русыми волосами с проседью и голубыми глазами. Был одет в чёрную куртку с зелёной рубашкой под ней и в чёрных брюках и ботинках. Из особых примет борода.Отмечается, что пропавший нуждается в медицинской помощи.Всех, кто что-либо может знать о местонахождении пропавшего, просят передавать информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или по номеру 112.