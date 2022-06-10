Владимир Путин удивился зарплате фельдшера из свердловского посёлка

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Накануне президент России Владимир Путин по случаю наступающего профессионального праздника российских медиков связался по видеосвязи с медучреждениями разных регионов.В Свердловской области из фельдшерско-акушерского пункта в посёлке Половинный на связь с президентом вышла фельдшер Валентина Синичкина. Она рассказала главе государства, что при стаже работе более 30 лет у неё зарплата около 30 тысяч рублей.«Да, 30 тысяч – это, прямо скажем, за 30 лет работы… Надо подумать, как выстраивать систему оплаты труда в отрасли в целом. Мы с Татьяной Алексеевной (Голиковой, вице-премьер – прим. ред.) уже много раз на этот счёт говорили, надо подходить к этому очень аккуратно, внимательно, но её нужно выстраивать соответствующим образом», – сказал Владимир Путин.