Свердловские спасатели предупредили о непогоде 18 и 19 июня
Общество
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Свердловские спасатели предупреждают о сильных ливнях с грозами и крупном граде 18 и 19 июня. Также, по данным синоптиков, во время грозы ожидается сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду.
«Если сильный ветер и гроза застали вас на улице держитесь как можно дальше от легких построек, остановочных комплексов, линий электропередачи, деревьев. Опасность могут представлять элементы кровли и стекол, сорванных ветром», – напоминают в ГУ МЧС России по Свердловской области.
При возникновении происшествий необходимо сообщать о произошедшем по телефону 101 или 112.
«Если сильный ветер и гроза застали вас на улице держитесь как можно дальше от легких построек, остановочных комплексов, линий электропередачи, деревьев. Опасность могут представлять элементы кровли и стекол, сорванных ветром», – напоминают в ГУ МЧС России по Свердловской области.
При возникновении происшествий необходимо сообщать о произошедшем по телефону 101 или 112.
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