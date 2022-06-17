Свердловские спасатели предупредили о непогоде 18 и 19 июня

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Свердловские спасатели предупреждают о сильных ливнях с грозами и крупном граде 18 и 19 июня. Также, по данным синоптиков, во время грозы ожидается сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду.«Если сильный ветер и гроза застали вас на улице держитесь как можно дальше от легких построек, остановочных комплексов, линий электропередачи, деревьев. Опасность могут представлять элементы кровли и стекол, сорванных ветром», – напоминают в ГУ МЧС России по Свердловской области.При возникновении происшествий необходимо сообщать о произошедшем по телефону 101 или 112.