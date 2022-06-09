В Екатеринбурге в июле закроют движение по двум улицам
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости (архивное фото)
В следующем месяце в Екатеринбурге закроют движение транспорта по Каслинскому переулку и улице Краснофлотцев. Об этом сообщают в пресс-службе мэрии города.
С 6 по 30 июля будет перекрыт Каслинский переулок, на участке дороги от дома №7 на Щербакова и до дома №8 на улице Гастелло. Там будут проводиться работы по восстановлению благоустройства после строительства ливневой канализации.
С 7 июля по 20 августа будет закрыто движение по улице Краснофлотцев, от Ползунова до Даниловской. На этом участке планируют проложить сети водо- и теплоснабжения.
С 6 по 30 июля будет перекрыт Каслинский переулок, на участке дороги от дома №7 на Щербакова и до дома №8 на улице Гастелло. Там будут проводиться работы по восстановлению благоустройства после строительства ливневой канализации.
С 7 июля по 20 августа будет закрыто движение по улице Краснофлотцев, от Ползунова до Даниловской. На этом участке планируют проложить сети водо- и теплоснабжения.
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