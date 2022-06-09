В Екатеринбурге в июле закроют движение по двум улицам

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В следующем месяце в Екатеринбурге закроют движение транспорта по Каслинскому переулку и улице Краснофлотцев. Об этом сообщают в пресс-службе мэрии города.С 6 по 30 июля будет перекрыт Каслинский переулок, на участке дороги от дома №7 на Щербакова и до дома №8 на улице Гастелло. Там будут проводиться работы по восстановлению благоустройства после строительства ливневой канализации.С 7 июля по 20 августа будет закрыто движение по улице Краснофлотцев, от Ползунова до Даниловской. На этом участке планируют проложить сети водо- и теплоснабжения.