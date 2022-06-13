В Карпинске у спасателей прошли учения по ликвидации утечки хлора

«По замыслу тренировки на складе произошла утечка газообразного хлора, в результате разгерметизации съемного трубопровода. Выброс газообразного хлора из контейнера составил около 0,8 килограмма», – рассказали в ГУ МЧС России по Свердловской области.

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

«Условная авария была ликвидирована в кратчайшие сроки и распространение хлора за пределы объекта не допущены», – отметили в региональном МЧС.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Накануне в Карпинске на территории объекта коммунальных услуг у сотрудников МЧС прошли учения по ликвидации утечки хлора. Отмечается, что для отработки действий аварийно-спасательных формирований условия были максимально приближены к реальным.Во избежание интоксикации персонала сотрудники оперативно эвакуировались в безопасную зону, после чего к месту условной аварии прибыли спасатели. Для работы в месте происшествия они использовали специальные костюмы и аппараты защиты органов дыхания.Огнеборцы оградили опасную зону, организовали водяную завесу для недопущения распространения опасного вещества и проложили рукавную линию, через которую подали распылённую струю для осаждения хлора.На повреждённый контейнер с хлором специалисты нештатного аварийно-спасательного формирования установили заплатку и специальный бандаж, после чего распространение вещества прекратилось.