В Свердловской области на сегодня объявлено штормовое предупреждение

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На сегодня, 17 июня, в Свердловской области объявили штормовое предупреждение. МЧС призывает граждан соблюдать меры безопасности.Согласно данным синоптиков, сегодня в регионе ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град и ветер с порывами до 25 м/с. В Екатеринбурге уже сейчас идет сильный ливень.При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.