В Свердловской области на сегодня объявлено штормовое предупреждение

16.56 Пятница, 17 июня 2022
Общество
Фото: Вечерние ведомости
На сегодня, 17 июня, в Свердловской области объявили штормовое предупреждение. МЧС призывает граждан соблюдать меры безопасности.

Согласно данным синоптиков, сегодня в регионе ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град и ветер с порывами до 25 м/с. В Екатеринбурге уже сейчас идет сильный ливень.

При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
Похожие материалы
На выходные в Свердловской области объвлено штормовое предупреждение
11 июня 2022
В Свердловской области на ближайшую ночь объявили штормовое предупреждение
08 июня 2022
Свердловчан предупредили о грозах и сильном ветре
16 июня 2022
В Свердловской области потеплеет к концу недели
08 июня 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

В Екатеринбург заходит новый застройщик – компания кировского олигарха Гозмана

Именно он планирует начать застраивать лес на Широкой речке
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
  • Самое важное
19:31 Белка и балерина стали новыми логотипами Сысертского фарфорового завода
18:50 Бывшего главу Тунулымского ГО отправили в колонию строгого режима
18:30 Минувшей ночью из-за пьяного водителя возле Верхней Пышмы погиб человек
17:56 Из Екатеринбурга в Астрахань с июля открывают прямые рейсы
17:23 Вместо Универсиады в Екатеринбурге пройдут Международные летние университетские игры
16:56 В Свердловской области на сегодня объявлено штормовое предупреждение
16:22 В Екатеринбурге оштрафовали водителя «Газели», который выкинул в лес мешки с мусором
15:50 Директора института спорта УрФУ заключили под стражу
15:25 В Екатеринбурге временно изменится схема движения четырех автобусов
14:53 С центральной аллеи «Радуга Парка» в Екатеринбурге убрали все аттракционы
14:21 До 22 рублей вырастет стоимость проезда в трамвае в Нижнем Тагиле
13:52 Коронавирус в Свердловской области выявили еще у 103 человек
13:24 Главную песню Ural Music Night исполнит группа «Браво»
12:59 Свердловчанин застрелил мужчину из травматического пистолета
12:28 Причиной пожара у поселка Безречный стала молния
11:55 Рейсы из Екатеринбурга в Калининград станут ежедневными
11:23 Объявлена дата аукциона за право застройки третьего объекта КРТ в Екатеринбурге
10:52 Уголовное дело о похищении человека и вымогательстве денег в Первоуральске направлено в суд
10:27 Стадо кабанов разгуливало ночью около ТРЦ Veer Mall в Екатеринбурге
09:54 В поселке Мичуринский в Екатеринбурге автомобиль влетел в столб
09:21 Из горящей многоэтажки в Екатеринбурге спасли четырех человек
20:57 Три человека погибли в ДТП на трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган, в их числе — несовершеннолетний
20:21 Ближайшая суббота в Центральном парке отдыха Екатеринбурга станет «собачьим» днём
19:29 Любителей покататься по Екатеринбургу на самокате будут учить этому «искусству»
19:15 Возле торгового центра в Первоуральске заметили автоподставщиков
18:38 Молодой человек в Екатеринбурге заснял селфи с ущербом в 50 тысяч рублей
Все новости Свердловской области
19:19 Президент РФ Путин выступил на ПМЭФ. Главные тезисы
16:32 Украина вводит визовый режим для граждан России с 1 июля
16:07 Организаторы «Евровидения» заявили, что Украина не сможет принять конкурс в 2023 году
15:15 Еврокомиссия рекомендовала дать Украине статус кандидата на вступление в ЕС
14:49 Великобритания одобрила экстрадицию Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет тюрьмы
12:45 В Белгородской области упал штурмовик Су-25, пилот катапультировался
12:18 Часть смартфонов Samsung, ввезенных параллельным импортом, не активируется в РФ
11:05 Российская «дочка» Google подала в суд заявление о банкротстве
10:45 Протесты в Эквадоре против повышения цен на топливо привели к стычкам с полицией
10:23 Губернатор Старовойт сообщил об обстреле села Гордеевка из минометов
09:56 В Латвии около трех тысяч педагогов провели акцию протеста, требуя повышения зарплат
09:09 В Алабаме в результате стрельбы в церкви погибли два человека
18:09 В РПЦ прокомментировали санкции против Патриарха Кирилла, введенные Великобританией
17:13 Суд в Москве заменил наказание Кире Ярмыш на реальный срок в колонии
16:40 В Индии вспыхнули массовые протесты против новой системы набора в армию
15:39 Суд в Москве признал законным включение Шульман* в реестр иноагентов
14:59 Сенатор Клишас заявил, что министра Силуанова «ждут в Совфед на Lada»
13:50 Глава Минфина Силуанов на ПМЭФ предложил пересадить чиновников на «Лады»
13:26 В ЯНАО на крупнейшем месторождении «Газпрома» ночью произошел пожар
13:10 В Дальнегорске мэр принес повестку на сборы журналисту, который опубликовал смешное видео с ним
11:44 В Тюменской области упал частный самолет, пилот выжил
11:21 Yonhap: КНДР готовится к ядерным испытаниям на полигоне Пунгери, считают эксперты
10:25 В России вырастут цены на инсулины в шприц-ручках
09:36 В Японии приняли закон, по которому за кибербуллинг грозит тюрьма и крупные штрафы
18:21 Госдума в первом чтении приняла законопроект, который ограничивает перевозку камчатской красной икры
17:33 На жителя Нижнего Новгорода завели второе уголовное дело о «дискредитации ВС РФ»
Все новости России и мира
19:31 Белка и балерина стали новыми логотипами Сысертского фарфорового завода
18:50 Бывшего главу Тунулымского ГО отправили в колонию строгого режима
18:30 Минувшей ночью из-за пьяного водителя возле Верхней Пышмы погиб человек
17:56 Из Екатеринбурга в Астрахань с июля открывают прямые рейсы
17:50 Оргкомитет по подготовке и проведению VII городского исторического форума «Город Пермь – 300 лет в истории России» провел первое заседание
17:49 В проекте Молодежного парламента Перми «Экозабег» приняли участие более 500 горожан
17:23 Вместо Универсиады в Екатеринбурге пройдут Международные летние университетские игры
16:56 В Свердловской области на сегодня объявлено штормовое предупреждение
16:22 В Екатеринбурге оштрафовали водителя «Газели», который выкинул в лес мешки с мусором
15:50 Директора института спорта УрФУ заключили под стражу
15:25 В Екатеринбурге временно изменится схема движения четырех автобусов
14:53 С центральной аллеи «Радуга Парка» в Екатеринбурге убрали все аттракционы
14:46 В Пермском музее кукол открылась выставка «Многоликое Прикамье» о коренных народах нашего края
14:21 До 22 рублей вырастет стоимость проезда в трамвае в Нижнем Тагиле
13:59 В Перми ограничат движение по улице Уинской
13:52 Коронавирус в Свердловской области выявили еще у 103 человек
13:49 Студент Пермского Политеха разработал приложение для изучения языка Python
13:24 Главную песню Ural Music Night исполнит группа «Браво»
12:59 Свердловчанин застрелил мужчину из травматического пистолета
12:28 Причиной пожара у поселка Безречный стала молния
11:55 Рейсы из Екатеринбурга в Калининград станут ежедневными
11:23 Объявлена дата аукциона за право застройки третьего объекта КРТ в Екатеринбурге
10:52 Уголовное дело о похищении человека и вымогательстве денег в Первоуральске направлено в суд
10:29 В Перми пятнадцатилетнего мальчика изъяли у асоциальной матери
10:27 Стадо кабанов разгуливало ночью около ТРЦ Veer Mall в Екатеринбурге
09:54 В поселке Мичуринский в Екатеринбурге автомобиль влетел в столб
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK