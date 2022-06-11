В Свердловской области на сегодня объявлено штормовое предупреждение
Общество
Фото: Вечерние ведомости
На сегодня, 17 июня, в Свердловской области объявили штормовое предупреждение. МЧС призывает граждан соблюдать меры безопасности.
Согласно данным синоптиков, сегодня в регионе ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град и ветер с порывами до 25 м/с. В Екатеринбурге уже сейчас идет сильный ливень.
При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.
Согласно данным синоптиков, сегодня в регионе ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град и ветер с порывами до 25 м/с. В Екатеринбурге уже сейчас идет сильный ливень.
При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.
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