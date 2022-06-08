В Екатеринбурге временно изменится схема движения четырех автобусов

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге изменится схема движения автобусных маршрутов №054, 63, 53 и 077. Изменения будут действовать с 19 июня по 25 июля.Как рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, временные изменения связаны с реконструкцией улицы Лучистой.Так, автобусный маршрут №054 будет укорочен до остановки «Чемпионов». Также временно отменяются остановки «Счастливая», «ЖК Солнечный». А остановку «Чемпионов» на Золотистом бульваре в направлении ЖК Солнечный перенесут на улицу Чемпионов.Автобус №63 будет курсировать до улицы Лучистой по улице Чемпионов – Золотистому бульвару – улице Любви – Лучистой и далее по маршруту. Дорожники временно перенесут остановку «ЖК Солнечный» на улицу Лучистую и введут станции «Чемпионов», «Счастливая» и «Золотистый бульвар».Автобусы № 53 и 077 будут ходить по улицам Нескучной – Лучистой – Любви – Золотистому бульвару – Чемпионов – 2-ой Новосибирской и далее по маршруту. Временно отменяется остановка «ЖК Солнечный» в оба направления и остановка «Любви» в сторону к «Высоцкого». При этом добавляются остановки «Золотистый бульвар», «Счастливая» и «Чемпионов» в оба направления.