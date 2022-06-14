С центральной аллеи «Радуга Парка» в Екатеринбурге убрали все аттракционы

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге с центральной аллеи «Радуга Парка» убрали все аттракционы: тир, зорбинг и другие карусели. Об этом сообщает E1.RU.В самом парке объяснили, что от аттракционов решили отказаться в пользу мягкого газона. Пока он приживается, ходить по нему запрещается. Но уже в июле на лужайке смогут отдыхать гости.Часть аттракционов с центральной аллеи перенесли вглубь парка и разделили на три зоны: экстремальные («Властелин небес» и «Маугли парк»), семейные семейными (батуты, лабиринты, тюбинг, водные развлечения и карусели) и призовые (тир).