С центральной аллеи «Радуга Парка» в Екатеринбурге убрали все аттракционы
Общество
Фото: пресс-служба «Радуга Парка»
В Екатеринбурге с центральной аллеи «Радуга Парка» убрали все аттракционы: тир, зорбинг и другие карусели. Об этом сообщает E1.RU.
В самом парке объяснили, что от аттракционов решили отказаться в пользу мягкого газона. Пока он приживается, ходить по нему запрещается. Но уже в июле на лужайке смогут отдыхать гости.
Часть аттракционов с центральной аллеи перенесли вглубь парка и разделили на три зоны: экстремальные («Властелин небес» и «Маугли парк»), семейные семейными (батуты, лабиринты, тюбинг, водные развлечения и карусели) и призовые (тир).
В самом парке объяснили, что от аттракционов решили отказаться в пользу мягкого газона. Пока он приживается, ходить по нему запрещается. Но уже в июле на лужайке смогут отдыхать гости.
Часть аттракционов с центральной аллеи перенесли вглубь парка и разделили на три зоны: экстремальные («Властелин небес» и «Маугли парк»), семейные семейными (батуты, лабиринты, тюбинг, водные развлечения и карусели) и призовые (тир).
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