Рейсы из Екатеринбурга в Калининград станут ежедневными

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Авиакомпания «Уральские авиалинии» увеличивает количество рейсов из Екатеринбурга в Калининград.Как сообщили, в пресс-службе авиакомпании, теперь рейсы Екатеринбург – Калининград – Екатеринбург будут осуществляться ежедневно.Кроме того, для отдельных категорий граждан доступны субсидированные тарифы: 5000 рублей в одну сторону, для детей – 3 750 рублей в одну сторону.