Рейсы из Екатеринбурга в Калининград станут ежедневными
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг
Авиакомпания «Уральские авиалинии» увеличивает количество рейсов из Екатеринбурга в Калининград.
Как сообщили, в пресс-службе авиакомпании, теперь рейсы Екатеринбург – Калининград – Екатеринбург будут осуществляться ежедневно.
Кроме того, для отдельных категорий граждан доступны субсидированные тарифы: 5000 рублей в одну сторону, для детей – 3 750 рублей в одну сторону.
Как сообщили, в пресс-службе авиакомпании, теперь рейсы Екатеринбург – Калининград – Екатеринбург будут осуществляться ежедневно.
Кроме того, для отдельных категорий граждан доступны субсидированные тарифы: 5000 рублей в одну сторону, для детей – 3 750 рублей в одну сторону.
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