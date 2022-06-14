Стадо кабанов разгуливало ночью около ТРЦ Veer Mall в Екатеринбурге
Общество
Фото: очевидец / Е1.RU
Стадо кабанов сегодня ночью разгуливало на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге. Об этом сообщает Е1.RU со ссылкой на очевидца.
По словам очевидца, дикие кабаны бегали возле торгово-развлекательного центра Veer Mall. Их было шесть штук.
Мужчина, увидевший кабанов в городе, обратился в экстренные службы.
По словам очевидца, дикие кабаны бегали возле торгово-развлекательного центра Veer Mall. Их было шесть штук.
Мужчина, увидевший кабанов в городе, обратился в экстренные службы.
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