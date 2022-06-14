Стадо кабанов разгуливало ночью около ТРЦ Veer Mall в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Стадо кабанов сегодня ночью разгуливало на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге. Об этом сообщает Е1.RU со ссылкой на очевидца.По словам очевидца, дикие кабаны бегали возле торгово-развлекательного центра Veer Mall. Их было шесть штук.Мужчина, увидевший кабанов в городе, обратился в экстренные службы.