В Екатеринбурге возбудили уголовное дело из-за невыплаты зарплаты швее

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело по факту невыплаты зарплаты швее в ателье. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.Прокуратура провела проверку и установила, что индивидуальный предприниматель, занимающийся производством текстильных изделий, имеет задолженность по выплате зарплаты перед швеей в период с июня 2020 года по март 2021 года. Сумма задолженности составляет более 100 тысяч рублей.По материалам проверки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 145.1 УК РФ.