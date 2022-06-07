В Екатеринбурге возбудили уголовное дело из-за невыплаты зарплаты швее

17.52 Четверг, 16 июня 2022
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге возбудили уголовное дело по факту невыплаты зарплаты швее в ателье. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Прокуратура провела проверку и установила, что индивидуальный предприниматель, занимающийся производством текстильных изделий, имеет задолженность по выплате зарплаты перед швеей в период с июня 2020 года по март 2021 года. Сумма задолженности составляет более 100 тысяч рублей.

По материалам проверки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 145.1 УК РФ.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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