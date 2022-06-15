Ближайшая суббота в Центральном парке отдыха Екатеринбурга станет «собачьим» днём

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского подготовил для собачников Екатеринбурга крайне полезную и познавательную программу. В ближайшую субботу, 18-го июня, здесь будут делиться опытом специалисты по уходу, дрессировке и выведению собак.«Собачий» день в парке Маяковского начнётся в полдень с мастер-класса кинолога Екатерины Третьяковой. Она изложит концепцию базовых потребностей для благополучной и счастливой жизни собаки. В половине первого основатель студии DOG&SPA Мария Сычёва раскроет секреты правильной стрижки собачьих когтей (а с этой проблемой рано или поздно сталкиваются все собаководы). Наконец, в час дня ветеринар Юлия Ионова и экспертам по кормам Николай Стрельцов расскажут собравшимся о том, как вкусно и полезно кормить своих питомцев.Встреча этих специалистов с воспитателями собак состоится неподалёку от скульптуры оленей, которая расположена возле ретро-аллее, на территории так называемого «СаундПарка».