Семена салата «Тайфун», ввезенные в Свердловскую область, оказались зараженными

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

В Свердловскую область из Московской области поступили семена листового салата сорта «Тайфун», которые оказались зараженными семенами повилики рода Cuscuta spp. (52 штуки на килограмм).Карантинный сорняк обнаружили в Испытательной лаборатории Свердловского референтного центра Россельхознадзора в партии семян весом полкилограмма. Присутствие повилики в семенах салата выявил агроном отдела карантина растений референтного центра.Данные об обнаружении семян сорняка были направлены в свердловское Управление Россельхознадзора для принятия административных мер. Так как повилика является опасным карантинным сорняком, поступившая в регион партия семян салата подлежит уничтожению.Повилика является опасным карантинным сорняком, который паразитирует на покрытосеменных растениях, причиняет вред как сорным и дикорастущим, так и садово-декоративным и хозяйственно ценным растениям (картофелю, льну, винограду, клеверу, сахарной свекле, люцерне, овсам, бахчевым и т. д.).Также повилика переносит вирусные заболевания. Семена сорняка обладают повышенной живучестью, могут прорастать после пяти лет нахождения в земле и после прохождения через пищеварительный тракт животных.По результатам проведенных исследований в 2021 году агрономы центрального фитосанитарного поста ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора» при исполнении госзадания обнаружили 17 видов карантинных вредных организмов. В этом списке повилика рода Cuscuta заняла девятое место (9 случаев).