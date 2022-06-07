В футбольный клуб «Урал» перешел нападающий Алексей Каштанов

– Очень рад оказаться в «Урале»! Для меня это большой шаг вперёд. Давно хотел попробовать свои силы в Премьер-Лиге, – отметил нападающий.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В футбольный клуб «Урал» на правах аренды из «Родины» перешел 26-летний футболист Алексей Каштанов. Нападающий в Екатеринбурге сегодня уже прошел углубленное медицинское обследование.Футбольная жизнь Алексея Каштанова началась в городе Дятьково Брянской области. Позднее он оказался в брянском «Динамо», где играл до 16 лет. Затем футболист переехал в Московскую область, где стал выступать за ФК «Бронницы». После этого он играл за ФК «Калуга», а в январе 2021 года подписал контракт с ФК «Родина».Первая тренировка Алексея Каштанова в футбольном клубе «Урал» состоится уже завтра.