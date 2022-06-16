В «Башне Исеть» в Екатеринбурге открылся премиальный фитнес-клуб Encore Fitness

16.23 Четверг, 16 июня 2022
Общество
Фото: пресс-служба УГМК
Сегодня, 16 июня, в «Башне Исеть» в Екатеринбурге начал работу фитнес-клуб премиум-класса Encore Fitness. Это пятый по счету клуб сети Encore, созданной в 2015 году Ириной Кутьиной – одной из основательниц российской фитнес-индустрии. Теперь сеть представлена не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в столице Урала.

По словам Ирины Кутьиной, главная идея проекта – переосмысление привычного представления о фитнес-клубе. Отличительными особенностями Encore являются оригинальный премиальный дизайн, интеграция digital-технологий в инфраструктуру клуба и тренировочный процесс, авторские групповые тренировки, а также акцент на SPA-направление, термальные зоны и бассейн.


Фото: пресс-служба УГМК


– Encore – особенный бренд, который всегда смотрит вперед и задает темп всей российской индустрии фитнеса. Екатеринбург в этом плане стал нашим вдохновением. Это тоже очень амбициозный, передовой, современный, многогранный город. Именно поэтому мы решили открыть свой клуб здесь – на границе Европы и Азии, в самом центре уральской столицы и знаковом ее объекте, «Башне Исеть». Современная инфраструктура башни с акцентом на развитый сервис и комфорт, одна из лучших локаций, удобный заезд на территорию и собственный 4-х уровневый подземный паркинг определили наш выбор. Уверена, такой тандем станет настоящим местом силы и притяжения успешных людей большого города. Так называемым «третьим домом» где можно с комфортом посвятить целый день себе или провести время с близкими», – говорит Ирина Кутьина.



Фото: пресс-служба УГМК


Новый клуб Encore Fitness площадью 3000 м2 расположен на 4 и 5 и 6 этажах «Башни Исеть». Его пространство, выполненное в изысканном стиле арт-деко (уникальный дизайн-проект создан архитектурным бюро Александра Паркина) продумано до мельчайших деталей, каждая из которых работает на создание особой атмосферы. Резидентов клуба обязательно впечатлят эстетичные детали интерьера, нестандартная система освещения, сказочный аромадизайн. К их услугам большой тренажерный зал и кардиозона, оснащенные последней линейкой тренажеров от Life Fitness, Hammer Strength, Insignia и др.; зона функционального тренинга, отдельное пространство для растяжки, а также зона боевых искусств с боксёрскими мешками. Широкая сетка тренировок доступна в студии групповых программ, а светлая студия баланса порадует завораживающим видом на город и экранами для проекций аудиовизуального погружения. Здесь тренировки направления mind&body (йога и медитация, тренировки в гамаках Antigravity, Pilates Mat и Bodybalance от Les Mills) переходят в интерактивный формат и приобретают новый смысл. Поклонников пилатеса ждет специализированная камерная студия с тренажерами Reformer.

Провести тренировку или приятно отдохнуть можно в зоне бассейна с панорамным остеклением, потолками высоток около 8 метров и просторной лаунж-зоной. 20-метровый бассейн выполнен в стильной полукруглой форме, вызывающей ассоциации с морским побережьем. Расслабиться после активных занятий позволит термальный комплекс, в котором собраны бани и сауны практически со всех уголков мира, есть расслабляющая биосауна и соляная комната с красивым видом на бассейн. Эту богатую коллекцию дополняет бодрящая дорожка Кнайпа для улучшения жизненного тонуса.


Фото: пресс-служба УГМК


Также в пространстве клуба создан светлый многофункциональный SPA-комплекс, специалисты которого владеют новейшими и самыми эффективными методиками по эстетике лица и тела. Завершить день можно в Encore Cafe by Breadway, где есть всё необходимое для тех, кто ведёт активный образ жизни и придерживается принципов правильного питания. Так, помимо вкусных и полезных блюд в меню кафе представлена большая линейка свежевыжатых соков, детокс-коктейлей и фитнес-питания.

Как отметил генеральный директор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин, проект такого высокого уровня мог быть реализован только в «Башне Исеть». Само здание задумывалось как премиальный объект – комплекс апартаментов премиум-класса в красивом современном небоскребе, расположенном в самом центре Екатеринбурга. Однако премиальность выражается не только в уникальной архитектурной концепции и локации, но и в высоком комфорте проживания, который обеспечивает взаимодополняющая инфраструктура: рестораны, фитнес-клуб, собственное SPA. Все эти площади изначально были заложены в проект, в том числе фитнес-клуб с большим полукруглым бассейном.


Фото: пресс-служба УГМК


– Наличие помещения для фитнес-клуба мало – нужен партнер, который разделяет твои ценности. При его выборе возникла дилемма. Для нас, как инвестора, были важны два момента. Клуб должен быть коммерчески успешным и при этом не нарушать атмосферу премиальности и первоклассного сервиса, созданную в «Башне Исеть». Это крайне сложное сочетание. Дело в том, что успешный клуб – это, как правило, «масс-маркет», с отдельным входом и количеством клиентов более 3 000 человек, а при большом ежедневном потоке нерезидентов (к тому же у «Башни Исеть» только одна входная группа) ни о какой приватной атмосфере объекта не может идти речи. Такой формат нам категорически не подходил, – рассказал Евгений Мордовин. – Фитнес-клуб же в понимании Encore — это площадка, где люди со схожими ценностями и интересами регулярно встречаются, общаются, занимаются спортом, пользуются оздоровительными процедурами, участвуют в интересных мероприятиях. Такая философия нам очень близка, а Encore Fitness на сегодняшний день является эталоном премиального фитнес-клуба. Вместе с Ириной, после длительного общения мы поняли, что Encore Fitness может и должен работать только в «Башне Исеть». Я очень рад, что мы знакомы с Ириной, что она верит в нас, в Екатеринбург и тому, что вместе мы смогли реализовать такой амбициозный проект.



Фото: пресс-служба УГМК


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Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости
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