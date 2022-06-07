Американский «Бэтмэн» летит на помощь кинотеатрам Екатеринбурга

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Под западными санкциями совсем приуныли кинотеатры страны, и Екатеринбурга в частности. Все «гениальные» идеи заменить премьеры мировых хитов старыми отечественными фильмами или телесериалами (что вообще нонсенс!) были заведомо провальными и удержать на плаву не помогли бы ни одному, даже самому захудалому заведению с экраном.Спасение летит «на крыльях ночи» из США. С большим опозданием, но на больших экранах покажут-таки один из главных боевиков этого года — новую версию «Бэтмэна» с Робертом Паттисоном в заглавной роли. В мировом прокате фильм прошёл «на ура» и собрал завидную кассу в 770 миллионов долларов (при всей своей арт-хаусной стилистике и 3-часовой продолжительности). Теперь правообладатели, кинокомпания «Warner bros» разрешила показывать фильм и в «подсанкционной» России. И, значит, местным кинотеатрам тоже перепадёт «с барского стола», что позволит им продержаться на плаву ещё какое-то время.Мировая премьера «Бэтмэна» состоялась ещё 1-го марта с показов в Южной Корее. Большинство стран тоже увидели фильм режиссёра Мэтта Ривса в марте (в том числе Казахстан с Узбекистаном). В Украине его начали показывать с 12-го мая. В российских кинотеатрах «Бэтмэн» появится только 16-го июня. Пока же в кинотеатрах Екатеринбурга можно увидеть, в основном, отечественные фильмы — «Одна», «Молодой человек», «Бультерьер», «Мой папа — вождь». На афишах города есть только одна американская премьера — триллер «Пропавшая» с Джерардом Батлером в главной роли. Таким образом, сбылась мечта Владимира Мединского, который, будучи министром культуры РФ грезил о максимальном сокращении иностранного кино в российских кинотеатрах.Стоит напомнить, что после кризиса 90-х годов, когда в кинотеатры зрители попросту перестали ходить, спас отечественный кинопрокат американский фильм «Титаник». Только Леонардо ДиКаприо на обречённом корабле, отправленном в широкоформатное плаванье режиссёром Джэймсом Кэмероном, сумел снова завлечь в кинозалы россиян. У Роберта Паттисона с Мэттом Ривсом на «безрыбье» тоже наверняка получится тот же фокус.