В Верхней Пышме пройдет масштабная гонка на ретро-автомобилях

14.52 Четверг, 16 июня 2022
Общество
Фото: пресс-служба УГМК
В Верхней Пышме в эту субботу, 18 июня, пройдет «Кубок Урала по ретро-ралли». Гонку на винтажных автомобилях организовал Музейный комплекс УГМК. Мероприятие проводится уже в третий раз.

У Музея автомобильной техники, где состоится старт соревнований, можно будет увидеть Cadillac, строгий Mercedes, стремительные Porsche и BMW, миниатюрный Volkswagen, легендарные «Москвичи», «Копейки» и «Волги» и другие машины.

«Не старый – а раритетный, не прошлое – а история»: так можно сказать о каждом автомобиле, который выйдет на дистанцию в грядущую субботу. В их числе зарубежный Porsche 1969 года выпуска и отечественная «Волга» 1959 года – самые «возрастные» авто «Кубка Урала».


Фото: пресс-служба УГМК


Porsche 1969 года выпуска – ожившая история. Машины именно этого поколения задали каноничный, до сих пор узнаваемый образ Porsche. А для «Волги» гонка станет первым официальным выходом в свет после долгого перерыва. Двадцать лет машина стояла в гараже. Владелец отреставрировал ее лишь три года назад.

В пресс-службе УГМК отмечают, что, несмотря на солидный возраст, «Волга» легко составит конкуренцию более «молодым» авто. В этом особенность ретро-ралли: экипажи соревнуются не на скорость, а на точность и регулярность движения.

Всего для участия в гонке заявились около 60 экипажей из Екатеринбурга, Тюмени, Челябинска и других городов Урала. Некоторые заводят свои автомобили лишь несколько раз в год, а другие доказывают, что классика не стареет.

Например, участники из Тюмени на миниатюрном Volkswagen Kaefer, которому в этом году исполнилось пятьдесят лет, лишь месяц назад вернулись из пробега протяженностью четыре тысячи километров. Найти Volkswagen Kaefer среди других ретрокаров нетрудно: точно такой же автомобиль изображен на обложке Abbey Road – двенадцатого альбома легендарных The Beatles.

На маршруте, протяженность которого составит около 80 километров, участников гонки ждут чек-поинты возле крупных культурных и торгово-развлекательных центров Екатеринбурга. Там водители выполнят различные упражнения: фигурное вождение, слалом, спринт и другие. Информацию о том, где именно припаркуются ретрокары, организаторы держат в тайне. Маршрут будет зашифрован в Дорожной книге, которую участники получат не раньше, чем за час до старта. После прохождения маршрута экипажи вернутся к Музею автомобильной техники, где пересекут финишную черту.


Фото: пресс-служба УГМК


Команду самого Музея представит экипаж на ВАЗ-2101 1971 года выпуска. Музейная «Копейка» стала одной из пяти первых машин этой линейки, которые в 1971 году привезли в Свердловск из Тольятти. «Машина-путешественница» – так называют ее в Музее. В середине
80-х «Копейка» преодолела шесть тысяч километров: от Североуральска до Вильнюса и обратно.

Рассмотреть все ретрокары «Кубка Урала», сфотографироваться рядом с ними и познакомиться с членами экипажей все желающие смогут на старте и финише гонки. Самые удачливые – смогут даже прокатиться на раритетном авто. Во время старта организаторы разыграют среди присутствующих поездку на правительственном лимузине ЗИС-101А.

Розыгрыши ждут гостей гонки и во время финиша. Подарки будут полезные: сертификат в спа-зону «Hyatt Regency», умная колонка «Яндекс Станция» и годовой абонемент в фитнес-клуб «Encore Fitness». Последний открылся в небоскребе «Iset Tower» совсем недавно – 16 июня 2022 года. Тренажерный зал, зал функционального тренинга и боевых искусств, студия групповых программ, спа-центр и бассейн – всё это и другие призы получат счастливчики, которых случайным образом определит ведущий праздника, шоумен, автоэксперт – Александр Морозов.

Пока экипажи финишируют, гости гонки могут посетить закрытую экскурсию в новое здание Музея автомобильной техники. Там всем желающим презентуют коллекцию микрокаров – европейских автомобилей самого маленького типа, пик производства которых пришелся на 50–70-е годы. Тогда людям были необходимы дешевые, простые и экономичные транспортные средства. Так, BMW перешло на выпуск знаменитой Isetta – маленькой трехколесной машинки, дверь у которой располагалась спереди. Ограничения по размеру диктовали нестандартные технические решения – посадка в Messerschmitt KR 200 напоминает посадку в самолет: надо открыть «фонарь» кабины и залезть в нее сверху, а руль этого авто больше напоминает штурвал самолета. Всего в коллекции Музейного комплекса представлены более двадцати микрокаров.

ПРОГРАММА

СТАРТ: Музей автомобильной техники УГМК, Верхняя Пышма, улица Ал. Козицына, 2а


Фото: пресс-служба УГМК


10.00 – начало развлекательной программы
– выставка ретроавтомобилей участников
– розыгрыши от партнеров: Другие измерения, автосалон «Регинас авто», «Мотоакадемия», Hyatt Place, Veer Mall
– мастер-классы для детей, аниматоры
– прокат педальных машинок
– работа фудкорта
11.15 – розыгрыш поездки на правительственном лимузине ЗИС-101А
12.00 – старт первого экипажа

ФИНИШ: Музей автомобильной техники УГМК, Верхняя Пышма, улица Ал. Козицына, 2а


Фото: пресс-служба УГМК


15.00 – начало развлекательной программы:
– экстремальное мотошоу от «Мотоакадемии»
– концерт группы «Gazoliners»
– розыгрыши от партнеров: Другие измерения, автосалон «Регинас авто», «Мотоакадемия», Hyatt Place, Veer Mall, ХК «Автомобилист»
– работа фудкорта
15.30 – финиш первого экипажа
15.00, 16.00, 17.00 – презентация коллекции микрокаров – новая коллекция Музея автомобильной техники

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Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости
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