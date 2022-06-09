В Свердловской области подтвердили 105 случаев коронавируса за сутки

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

За минувшие сутки в Свердловской области выявили 105 случаев коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 446 285 заболевших.По данным оперштаба, по выздоровлению выписали 136 пациентов. Всего вылечились 433 829 свердловчан.Зафиксирован один летальный исход. Общее число случаев смерти больных коронавирусом – 10 753.