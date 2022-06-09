В Свердловской области подтвердили 105 случаев коронавируса за сутки
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
За минувшие сутки в Свердловской области выявили 105 случаев коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 446 285 заболевших.
По данным оперштаба, по выздоровлению выписали 136 пациентов. Всего вылечились 433 829 свердловчан.
Зафиксирован один летальный исход. Общее число случаев смерти больных коронавирусом – 10 753.
По данным оперштаба, по выздоровлению выписали 136 пациентов. Всего вылечились 433 829 свердловчан.
Зафиксирован один летальный исход. Общее число случаев смерти больных коронавирусом – 10 753.
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