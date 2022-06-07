На Производстве полиметаллов в Кировграде создали новую систему движения сырья
Общество
Фото: пресс-служба УГМК
В филиале «Производство полиметаллов» АО «Уралэлектромедь» (предприятие металлургического комплекса УГМК) установили электронную систему. Она отслеживает движение сырья по производственной площадке.
Заместитель начальника отдела сырьевого обеспечения и сбыта продукции филиала Жанна Даровских рассказала, что электронная система отслеживает приемку сырья и его передачу на производственные участки в реальном времени.
Каждый этап сопровождается технологическими актами. Они сгруппированы по видам сырья. Также есть деление категорий по цветам: зеленый – в срок, желтый – срок истекает, красный – срок истек. При выборе категории появляется список, который отражает движение сырья, включая задержки. Помимо этого, система отслеживает движение проб сырья, может выводить из системы информацию по заданным параметрам в таблицы Еxcel и группировать акты по причинам ответственного хранения (повторное испытание, возврат и так далее).
Работы по созданию единой электронной системы начались в филиале еще два года назад. В ней участвовали цех подготовки шихты, ОТК, центральная лаборатория, отдел сырьевого обеспечения и сбыта продукции и служба управления SAP-систем УГМК.
Заместитель начальника отдела сырьевого обеспечения и сбыта продукции филиала Жанна Даровских рассказала, что электронная система отслеживает приемку сырья и его передачу на производственные участки в реальном времени.
– Для нас это необходимый инструмент в работе, который отслеживает семь этапов движения сырья по промплощадке. Работа системы выведена на монитор, где наглядно виден тоннаж поступаемого сырья, время его переработки, загрузку плавильных агрегатов. Это позволяет нам проводить мониторинг и четко планировать свою работу, – отметила Жанна Даровских.
Каждый этап сопровождается технологическими актами. Они сгруппированы по видам сырья. Также есть деление категорий по цветам: зеленый – в срок, желтый – срок истекает, красный – срок истек. При выборе категории появляется список, который отражает движение сырья, включая задержки. Помимо этого, система отслеживает движение проб сырья, может выводить из системы информацию по заданным параметрам в таблицы Еxcel и группировать акты по причинам ответственного хранения (повторное испытание, возврат и так далее).
Работы по созданию единой электронной системы начались в филиале еще два года назад. В ней участвовали цех подготовки шихты, ОТК, центральная лаборатория, отдел сырьевого обеспечения и сбыта продукции и служба управления SAP-систем УГМК.
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