На Производстве полиметаллов в Кировграде создали новую систему движения сырья



Фото: пресс-служба УГМК

– Для нас это необходимый инструмент в работе, который отслеживает семь этапов движения сырья по промплощадке. Работа системы выведена на монитор, где наглядно виден тоннаж поступаемого сырья, время его переработки, загрузку плавильных агрегатов. Это позволяет нам проводить мониторинг и четко планировать свою работу, – отметила Жанна Даровских.



Фото: пресс-служба УГМК

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

В филиале «Производство полиметаллов» АО «Уралэлектромедь» (предприятие металлургического комплекса УГМК) установили электронную систему. Она отслеживает движение сырья по производственной площадке.Заместитель начальника отдела сырьевого обеспечения и сбыта продукции филиала Жанна Даровских рассказала, что электронная система отслеживает приемку сырья и его передачу на производственные участки в реальном времени.Каждый этап сопровождается технологическими актами. Они сгруппированы по видам сырья. Также есть деление категорий по цветам: зеленый – в срок, желтый – срок истекает, красный – срок истек. При выборе категории появляется список, который отражает движение сырья, включая задержки. Помимо этого, система отслеживает движение проб сырья, может выводить из системы информацию по заданным параметрам в таблицы Еxcel и группировать акты по причинам ответственного хранения (повторное испытание, возврат и так далее).Работы по созданию единой электронной системы начались в филиале еще два года назад. В ней участвовали цех подготовки шихты, ОТК, центральная лаборатория, отдел сырьевого обеспечения и сбыта продукции и служба управления SAP-систем УГМК.