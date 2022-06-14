Новый сельскохозяйственный рынок откроется в Екатеринбурге

10.59 Четверг, 16 июня 2022
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
На улице Блюхера в Екатеринбурге откроется новый сельскохозяйственный рынок. Мэр Алексей Орлов выдал разрешение одной из городских организаций на открытие торговой точки.

Рынок под названием «ЭКОМОЛЛ АПЕЛЬСИН» расположится на первом этаже торгового центра на улице Блюхера, 39. Он займет площадь в 1 800 квадратных метров.

Как отмечают в пресс-службе мэрии, новый рынок будет способствовать продвижению продукции местных производителей среди екатеринбуржцев.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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