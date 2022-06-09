Автоинспекторы обнаружили 700 нарушений в ходе рейда «Автобус» в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В ходе рейда «Автобус» в Екатеринбурге автоинспекторы выявили 700 нарушений. Об этом сообщили в отделении пропаганды ГИБДД.Больше всего нарушений – 126 – связаны с наличием технических неисправностей. У пяти автобусов обнаружили изменения конструкции, не согласованные с ГИБДД. Два автобуса задержаны с неисправностями рулевого управления и тормозной системы.Помимо этого, более чем 60 автобусов находились на линии без пройденного техосмотра. А в восьми случаях водители нарушали режим труда и отдыха.