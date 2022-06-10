Уральским художникам устроят в Екатеринбурге «Завтрак на траве»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Превратить завтрак в произведение искусства и одновременно в способ знакомиться с городской средой вознамерились в Уральском отделении Пушкинского музея. Здесь придумали серию мероприятий, объединённых названием «Завтрак на траве» — в честь одноимённого шедевра живописи Клода Мане (не путать с ещё более известной картиной Эдуарда Мане).«Завтраки на траве» будут собирать для уральских художников для бесед о разных районах Екатеринбурга и об уличном искусстве. На них можно будет под чай и поедание вкусностей обсудить новые тенденции в искусстве, поучиться неординарным техникам живописи и скульптуры, а заодно получше узнать районы уральской столицы.Первый «Завтрак» запланирован на ближайшее воскресенье, 19-го июня. Он будет посвящён ВИЗу, а угощать участников духовной и кулинарной пищей будет дуэт художников Маши Плаксиной и Егора Ефремова (они же — художественное объединение ГУЙ). Сбор на «Завтрак» — в полдень, в летнем дворе Уральского филиала Пушкинского музея (он же ГЦСИ) на улице Добролюбова.