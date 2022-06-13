Музей истории Екатеринбурга устроит музыкальную экскурсию по городу

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Экскурсию с музыкальной тематикой подготовил музей истории Екатеринбурга. В неё поведёт в ближайшую субботу экскурсовод Ксения Первухина.Во время прогулки по улицам Екатеринбурга её участники узнают много интересной информации, касающейся музыкальной истории советского Свердловска. Ксения Первухина покажет экскурсантам дома, где жили известные музыканты, напомнит, какие песни и музыкальные композиции впервые прозвучали в Свердловске, а на создание каких авторов вдохновил наш город.Стартует музыкальная прогулка по Екатеринбургу ровно в полдень от памятника Чайковского возле здания Музыкального училища его имени на улице Первомайской. Мероприятие платное, так что не забудьте захватить кошельки.