Более 4 тысяч проверок бизнеса отменили в Свердловской области

«Как правило, средняя проверка занимает восемь-девять рабочих дней и на нее отвлекается минимум три человека. Если это все пересчитать в затраты бизнеса, то можно говорить о том, что мораторий сэкономит бизнесу более 60 миллиардов рублей в расчете на год», – говорится в сообщении Минэкономразвития.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области с марта 2022 года отменено более 4,3 тысячи планируемых проверок бизнеса. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.Благодаря мораторию, введенному по решению президента РФ Владимира Путина, в области отменили 3 927 проверок федеральных органов и 297 региональных. Такая мера поддержки в условиях санкций стимулирует бизнес-инициативу. По данным Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства, в регионе с марта произошел рост числа предпринимателей.В целом в России, по данным Минэкономразвития РФ, количество проверок сократилось в шесть раз. Изменился и подход к проверкам. Высвободившихся контролеров переориентировали на профилактику правонарушений в сфере бизнеса.