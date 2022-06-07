«Сабантуй» в Екатеринбурге пройдет в Преображенском парке

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Национальный праздник «Сабантуй» в этом году состоится в Екатеринбурге на новой площадке – в Преображенском парке Академического района. Мероприятие пройдет в следующую субботу, 25 июня.В пресс-службе администрации Екатеринбурга рассказали, что праздник татарской и башкирской культуры будет проводиться в столице Урала в 85-й раз. Гостей ждут гуляния, творческие номера, дегустация блюд национальной кухни, аттракционы, спортивные состязания и народные забавы. Главным судьей будет исполнительный директор Свердловской областной федерации Корэш Владислв Яхин.Творческая программа пройдет на двух сценах. На основной сцене с 12:00 начнут выступать более 100 артистов, два ансамбля из республик Башкортостан и Татарстан, восемь звезд татарской и башкирской эстрады (Дияна Ишниязова, Рустам Асаев, Фадис Ганиев, Лилия Биктимирова) и солисты эстрадной группы «Казан Егетляре». На малой сцене выступят народные коллективы, а позже там организуют специальную интерактивную программу для молодежи.Кульминацией праздника станут конные скачки. Начало состязаний – в 13:00. В скачках будут участвовать всадники со всего Урала и Поволжья.Планируется, что 25 июня увеличится количество автобусов, идущих в сторону Академического района, чтобы гости смогли добраться до места празднования.